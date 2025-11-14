Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

Испанская организация потребителей и пользователей (OCU) заявила, что если с некоторых продуктов удалить плесень, то их можно безопасно естьСреди разрешенных к употреблению продуктов специалисты из OCU назвали твердые фрукты и овощи, сыры, копченую ветчину и колбасы.«Их можно есть даже с плесенью, если ее удалить, соскоблив или срезав пораженный участок ножом», — заявили они.При этом эксперты подчеркнули, что важно удалить не только видимую часть грибка, но и еще участок около двух сантиметров. Дело в том, что споры плесени распространяются за пределы пораженной зоны, которая видна невооруженным глазом, пояснили они.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки