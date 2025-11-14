Россиянам раскрыли неожиданную пользу от яблок зимой

Яблоки защищают легкие от инфекций в период респираторных заболеваний, заявила диетолог Людмила Денисенко.Диетолог рассказала, что согласно некоторым исследованиям, у тех, кто каждый день ел яблоки, легкие функционировали лучше, а риск заболеть респираторными заболеваниями был ниже, чем у тех, кто не следовал этой привычке. Кроме того, по словам Денисенко, фрукты помогают защитить органы дыхания от табачного дыма и загрязненного воздуха.Специалист подчеркнула, что самыми полезными являются сезонные фрукты, выращенные в местных садах. Она добавила, что в идеале яблоки должны быть без воскового покрытия и химической обработки.

