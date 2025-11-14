Когнитивные тренировки омолаживают мозг пожилых на 10 лет

Журнал JMIR рассказал об итогах канадского исследования, в котором было оценено влияние доступных когнитивных тренингов на функции мозга у людей старше 65 лет.К эксперименту привлекли 92 добровольцев. Одни проходили курс цифровых тренировок BrainHQ, содержащих задания на внимание, память и скорость реакции, другие занимались привычными компьютерными играми, включая пасьянс. Испытания продлились 10 недель.Затем всем участникам провели сканирование мозга. Особое внимание экспериментаторы уделили передней поясной коре — зоне, связанной с концентрацией и запоминанием, именно там чаще отмечается возрастное снижение активности. В группы с целевыми упражнениями была зарегистрирована более выраженная активность этой зоны в сравнении с контрольной.Что касается конкретных биомаркеров, то профиль работы мозга у занимавшихся целенаправленными тренировками приблизился к более молодому. И разрыв был солидный, его эксперты оценили примерно в одно десятилетие. Да, это не отмена старения, признают авторы работы, но это маркер того, что регулярные когнитивные нагрузки способны поддерживать внимание и память.Практические рекомендации, вытекающие из исследования: подобрать посильный режим, поскольку не для всех возможны ежедневные получасовые занятия. Для кого-то удобнее групповые или смешанные форматы при поддержке специалистов.

