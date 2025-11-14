Нейробиологи разобрались, как древние инстинкты мешают похудеть
Поэтому-то и сейчас, когда мы пытаемся худеть, усиливается голод, человека всё больше тянет к калорийной пище, он старается меньше расходовать энергию в покое.
Мозг стремится сохранять «память веса» и вернуть прежний уровень массы, потому-то так часты срывы после диет, тем более, когда физическая активность низка, а высококалорийная еда доступна.
Лекарства, оказывающие влияние на сигналы насыщения, помогают не всем. У ряда пациентов они ещё и вызывают побочные эффекты, а после прекращения приёма часто вес возвращается.
Но состояние здоровья можно улучшить и без резкой потери килограммов. Поможет ходьба или иная активность, качественный сон, гармоничный рацион и поддержка психического здоровья.
Эксперты всё чаще склоняются к тактике отказа от жёстких диет и рекомендуют строить устойчивые привычки с достижимыми целями. Наука и медицина постепенно разрабатывают новые инструменты, чтобы изменить «правила игры», сообщает журнал Cell.
Иллюстрация к статье:
