Нейробиологи разобрались, как древние инстинкты мешают похудеть

Современная наука рассматривает ожирение как сложное биологическое состояние. В процессе эволюции мозг был настроен на сохранение энергетических резервов, это было вопросом выживания.Поэтому-то и сейчас, когда мы пытаемся худеть, усиливается голод, человека всё больше тянет к калорийной пище, он старается меньше расходовать энергию в покое.Мозг стремится сохранять «память веса» и вернуть прежний уровень массы, потому-то так часты срывы после диет, тем более, когда физическая активность низка, а высококалорийная еда доступна.Лекарства, оказывающие влияние на сигналы насыщения, помогают не всем. У ряда пациентов они ещё и вызывают побочные эффекты, а после прекращения приёма часто вес возвращается.Но состояние здоровья можно улучшить и без резкой потери килограммов. Поможет ходьба или иная активность, качественный сон, гармоничный рацион и поддержка психического здоровья.Эксперты всё чаще склоняются к тактике отказа от жёстких диет и рекомендуют строить устойчивые привычки с достижимыми целями. Наука и медицина постепенно разрабатывают новые инструменты, чтобы изменить «правила игры», сообщает журнал Cell.

