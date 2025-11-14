Названы границы кризиса среднего возраста
«Сейчас нет четкого обозначения возрастных границ кризиса среднего возраста. Одни авторы называют возраст от 35 до 45 лет. Другие передвигают рамки на возраст 30-50 лет. В одной из работ встречал мнение, что время этого кризиса — между 28 и 55 годами», — поделился психолог.
Он предложил ориентироваться на условную середину жизни современного человека. Это, по его оценке, может быть возраст в пределах 35-45 лет. Отмечается также, что дело не столько в паспортном возрасте, сколько в психологическом состоянии человека.
Иллюстрация к статье:
