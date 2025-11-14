Осанка как у балерины: простые упражнения для молодости

Балерины поддерживают???????? молодость и красоту благодаря правильной осанке, которая напрямую отражается на здоровье и красоте. Смещенный центр тяжести меняет форму тела, теряется талия, появляются проблемы с лицом и раннее старение кожи. О том, как побороть это, рассказывает автор канала «YOGA work — йога для начинающих».Перед началом выполнения упражнений проверьте свою осанку: возьмите в каждую руку по карандашу, сожмите в кулаки и встаньте перед зеркалом — карандаши должны быть горизонтальны относительно стекла. Если они отклоняются, значит, у вас есть над чем работать и стоит переходить к спорту.Первое упражнение выполняйте у стены: прижмите ягодицы и плечи к опоре и слегка наклоняйтесь около 10 раз. Второе задание делается лежа на животе: поочередно поднимайте правую руку с левой ногой и наоборот, затем одновременно оторвите руки и ноги от пола на 10 секунд. Третье упражнение выполняйте тоже лежа на животе: медленно поднимайте корпус, сдвигайте лопатки, тяните прямые руки назад к ногам около 7-10 раз – это базовая «лодочка».Делая этот комплекс регулярно, вы укрепите мышцы спины, исправите осанку, будете выглядеть моложе и избавитесь от напряжения в мышцах и проблем с ????????суставами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки