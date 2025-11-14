Осанка как у балерины: простые упражнения для молодости
Перед началом выполнения упражнений проверьте свою осанку: возьмите в каждую руку по карандашу, сожмите в кулаки и встаньте перед зеркалом — карандаши должны быть горизонтальны относительно стекла. Если они отклоняются, значит, у вас есть над чем работать и стоит переходить к спорту.
Первое упражнение выполняйте у стены: прижмите ягодицы и плечи к опоре и слегка наклоняйтесь около 10 раз. Второе задание делается лежа на животе: поочередно поднимайте правую руку с левой ногой и наоборот, затем одновременно оторвите руки и ноги от пола на 10 секунд. Третье упражнение выполняйте тоже лежа на животе: медленно поднимайте корпус, сдвигайте лопатки, тяните прямые руки назад к ногам около 7-10 раз – это базовая «лодочка».
Делая этот комплекс регулярно, вы укрепите мышцы спины, исправите осанку, будете выглядеть моложе и избавитесь от напряжения в мышцах и проблем с ????????суставами.
