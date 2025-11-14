Назван увеличивающий продолжительность жизни на 15 процентов доступный продукт
Одним из главных достоинств фасоли и других бобовых, врач назвал высокое содержание в них клетчатки, полезных жиров и белка. Кроме того, по его словам, в этой доступной каждому человеку категории продуктов — колоссальная концентрация самых разнообразных полезных веществ.
Хан также отметил, что регулярное употребление фасоли, в отличие от многих модных видов суперфуда, действительно может увеличить продолжительность жизни. «Было проведено исследование, результаты которого показали, что у тех, кто ест много фасоли, риск умереть по любой причине на 10-15 процентов ниже, чем у тех, кто почти не употребляет бобовые», — рассказал врач.
Он добавил, что этот продукт способствует снижению уровня холестерина и профилактике хронических заболеваний и помогает контролировать вес.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий