Врач рассказала об особенностях сахарного диабета второго типа

Пациентам с сахарным диабетом второго типа (СД2) необходимо контролировать сразу несколько ключевых показателей, поскольку заболевание затрагивает не один орган, а весь организм в целом. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель группы региональных медицинских советников АО «Сервье» Елена Ануфриева.По ее словам, сегодня в России СД2 диагностирован примерно у 5 млн человек, и число пациентов продолжает расти. Болезнь развивается постепенно, долгое время протекает скрыто и при отсутствии комплексного контроля приводит к поражению сердца, сосудов, почек, органов зрения и нервной системы.«Важно помнить, что СД2 — это не только «повышенный сахар». Это состояние со сложными нарушениями, которые затрагивают работу всего организма. Поэтому очень важно следить сразу за несколькими параметрами, которые вместе формируют так называемый метаболический синдром и могут повлиять на течение заболевания», — обратила внимание врач.По словам Ануфриевой, особенно важно контролировать артериальное давление. Одновременное наличие гипертонии и СД2 резко увеличивает вероятность инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Поддержание давления на уровне около 130/80 мм рт. ст. помогает защитить сосуды и снижает нагрузку на сердце. Не менее значимым фактором является масса тела: даже умеренное снижение веса на 5–10% улучшает чувствительность тканей к инсулину и способствует стабилизации гликемии.Эксперт отметила, что уровень липидов — еще один ключевой параметр, определяющий скорость развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Целевые значения «плохого» холестерина врач устанавливает индивидуально, исходя из общего сердечно-сосудистого риска пациента. Одновременно необходимо следить за уровнем мочевой кислоты: ее повышение связано не только с подагрой, но и с ростом риска сердечно-сосудистых осложнений. У пациентов с СД2 значение 300 мкмоль/л и выше уже требует медицинского внимания.Регулярный контроль гликемии остается центральным элементом управления болезнью. Пациентам важно поддерживать уровень сахара вблизи целевых значений и избегать резких колебаний. Для большинства больных оптимальной считается цель по гликированному гемоглобину (HbA1c) ниже 7%.Ануфриева подчеркнула, что каждому пациенту важно совместно с лечащим врачом определить индивидуальные целевые показатели по всем параметрам метаболического синдрома и строго придерживаться выбранной стратегии. По ее словам, осознанное участие пациента в управлении заболеванием — это инвестиция в здоровье, позволяющая сохранить активность, высокое качество жизни и снизить риск тяжелых осложнений в будущем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки