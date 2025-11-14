Кумкваты оказались опасны для людей

Экзотический цитрусовый кумкват может быть опасен для ряда категорий людей, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.«Продукт содержит большую кислотность и сахар, поэтому кумкват не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни, повышенной кислотности и сахарном диабете», — пояснила она РИА Новости.Если употреблять кумкват умеренно, не более 4 плодов в день, то фрукт может принести пользу. Кумкват богат витаминами, флавоноидами, пектинами и эфирными маслами.

