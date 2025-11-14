В России повысился риск развития сахарного диабета второго типа

Более половины россиян (57%) не знают свой текущий уровень сахара в крови, несмотря на риск развития сахарного диабета второго типа. Такие данные показало исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью» компании «НИЖФАРМ», с которым ознакомилась в день Всемирного дня борьбы с диабетом.По информации Росстата и ЦНИИОИЗ, на начало 2024 года число взрослых пациентов с диабетом 2-го типа в России превысило 5 млн человек. Исследование показало, что 51% респондентов не предпринимают никаких мер для контроля уровня сахара, а среди тех, кто следит за показателями, большинство применяет контроль питания (28%) и веса (23%).Половина участников опроса регулярно ощущают усталость и слабость, 35% — ухудшение зрения, 21% испытывают сильную жажду и сухость во рту, 17% — покалывание в конечностях, 16% — частое мочеиспускание, 10% — медленное заживление ран или синяков.Академик РАН Марина Шестакова, директор института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова», отметила, что «полученные данные говорят о высоком уровне неосведомленности и, как следствие, риске поздней диагностики сахарного диабета. Многие симптомы, такие как усталость или ухудшение зрения, люди часто списывают на стресс или возраст, упуская время. Крайне важно регулярно проверять уровень сахара в крови и при тревожных признаках обращаться к врачу. Ранняя диагностика — ключ к эффективному контролю заболевания».Ранее в этот день врач-эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала о признаках, которые могут указывать на развитие диабета, включая временное ухудшение зрения, постоянную усталость и медленное заживление ран. Она подчеркнула, что внезапные боли в животе, сильная тошнота и неукротимая рвота могут сигнализировать о кетоацидозе и требуют немедленного обращения к врачу, так как без терапии может развиться диабетическая кома.

