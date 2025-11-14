Когда проблемы со зрением требуют консультации кардиолога
Доктор Дмитрий Дементьев и ведущие программы провели масштабное обследование зрителей в студии, которое выявило тревожную закономерность: у троих участников старше 45 лет диагностирован глазной ишемический синдром, связанный со стенозом сонных артерий.
Как выяснилось, постепенная потеря зрения, затуманивание, темные пятна перед глазами и светобоязнь могут быть не просто офтальмологическими проблемами, а симптомами нарушения кровоснабжения глаза из-за атеросклеротических бляшек в сонных артериях.
У одной из пациенток, 76-летней женщины, обнаружен стеноз внутренней сонной артерии на 60%. При этом зрение упало до 50%, хотя патологий хрусталика и роговицы не выявлено. Специалисты связывают проблемы со зрением именно с сосудистыми нарушениями.
Врачи настоятельно рекомендуют всем людям старше 45 лет регулярно проходить УЗИ сосудов шеи, контролировать артериальное давление и уровень холестерина. По словам экспертов, важно предотвратить образование бляшек, а не бороться с последствиями.
Доктор Дементьев подвел итог: лечение глазных проблем требует мультидисциплинарного подхода с участием офтальмолога, кардиолога, терапевта и невролога.
