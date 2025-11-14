Врач Александр Мясников рассказал, как нужно лечиться людям старше 60 лет

Врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации по лечению для людей старше 60 лет. Он написал в своем Telegram-канале, каких правил следует придерживаться в этом возрасте.Первым пунктом в его списке идет вес. Мясников подчеркнул, что в пожилом возрасте не стоит стремиться быть худым – стройность хороша только для молодых."Молодой должен быть строен как березка, а вот в возрасте – чуть полноват. Индекс массы тела проводит норму 18,5-24 (вес, разделенный на квадрат роста). Но это норма у молодых. Для 60+ мы советуем ИМТ 25-29 – такие люди живут дольше", – говорится в публикации.Другим важным пунктом является артериальное давление. Мясников предупредил, что не стоит считать повышенное верхнее давление нормой, поскольку это увеличивает риск инфарктов и инсультов.Употреблять препараты для снижения холестерина нужно только если существуют факторы риска (давление, сахар, курение) или у человека диагностирован атеросклероз. Аспирин, антидепрессанты, успокаивающие и противосудорожные аппараты в старшем возрасте врачи стараются по возможности отменять. Некоторые из них усиливают риски падения и переломов, отметил Мясников.Врач также порекомендовал получать витамины из полноценного питания. Добавки в некоторых случаях даже вредны, поэтому их стоит употреблять только в случае дефицита.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки