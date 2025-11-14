Яйца и творог названы среди лучших белковых продуктов на завтрак

Употребление белка на завтрак является одной из полезных привычек, связанных с профилактикой переедания и ожирения, а также с лучшим контролем уровней сахара и холестерина в крови.О том, что диетологи рекомендуют употреблять на завтрак белковые продукты, проинформировал журнал «Eat This, Not That!».«Белок является необходимым для организма компонентом. Чтобы извлечь больше пользы и чувствовать сытость до самого обеда, следует потреблять его на завтрак», - сообщило издание.Экспертами были названы лучшие белковые продукты для употребления в это время суток.Яйца. Медики констатируют, что одно крупное куриное яйцо дает человеческому организму 25% от необходимого за сутки количества этого вещества.Творог. Половина стакана творога – это примерно 14 граммов белка. Есть его можно вместе с ягодами, кусочками фруктов или овощей, чтобы организм получал еще и клетчатку, полезную для оздоровления кишечной микрофлоры.Йогурт. Наиболее насыщенным белком является греческий йогурт: стандартный стаканчик содержит порядка 20 граммов белка. По словам специалистов в области питания, употребление этого продукта улучшает обменные процессы, препятствует накоплению жира на животе.Овсянка. Лучшей для организма является цельнозерновая овсянка или же хлопья длительного приготовления. Обычно овес рекомендуется как продукт, богатый клетчаткой, благотворно влияющей на состав микробиома кишечника. Но данный продукт – еще и хороший источник белка: четверть чашки хлопьев дают почти 6 граммов.

