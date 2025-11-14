Две стороны тарелки: веганство — пищевой экстремизм или путь к долголетию?

Довольно часто при выборе еды люди руководствуются не потребностями организма, а этической и экологической позициями, а порой и модой. В парадигме этих трендов находится веганство — система питания, полностью исключающая продукты животного происхождения.В России наблюдается постепенное признание такого явления, как веганство. Только в этом году Роскачество, в частности, выдало первый веганский сертификат соответствия на чипсы и злаковые напитки, разработало ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии, а российские ученые разработали гематоген для вегетарианцев с сохранением полезных свойств.При этом оценить число вегетарианцев и веганов в России трудно: официальная статистика не ведется, а данные разных исследовательских агентств сильно разнятся в зависимости от методологии. По последней оценке ВЦИОМ, в 2023 году вегетарианцами себя называли около 1% россиян, что совпадает с данными 2018 года. Социальные сети пестрят историями о "чудесном преображении" после перехода на растительное питание, а полки супермаркетов активно заполняют "альтернативными" продуктами.Однако за всплеском популярности скрываются серьезные вопросы: насколько безопасен полный отказ от животных продуктов? Является ли веганство естественным для человека? И где проходит грань между этическим выбором и потенциальным риском для здоровья? В поисках ответов мы поговорили с учеными и врачами-диетологами.Принцип «все или ничего»: в чем сложность веганского рациона?Советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян обозначил фундаментальный принцип, которому должно следовать любое питание, включая веганское.«Наше питание должно обеспечить нас необходимым количеством энергии и всеми пищевыми и биологически активными соединениями. Если это питание дает, мы с вами здоровы. Если чего-то не хватает, это удар по здоровью», — заявляет эксперт.По словам ученого, неважно, с помощью каких продуктов достигается эта цель, первичен сам результат. Однако здесь и кроется главная сложность для веганов.«Чем однообразнее питание, тем труднее получить все необходимые пищевые и биологически активные соединения. Чем уже рацион, а у веганов он очень узкий, тем сложнее», — пояснил специалист.Чтобы компенсировать неизбежные дефициты, веганам приходится идти на "определенные ухищрения". Ключевой вызов — обеспечить организм полноценным белком. Тутельян напомнил, что синтез белка в организме работает по принципу "все или ничего": если нет хотя бы одной незаменимой аминокислоты, процесс останавливается, что наносит удар по здоровью.Пищевой экстремизм: чем расплачивается организм?Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сразу же обозначил принципиальную разницу между веганством и другими формами питания.«Веганское питание — это ни в коем случае не оздоровительная норма питания, а этическая норма питания. То есть она просто постулирует, что я не употребляю в пищу никаких животных и никакого животного белка... Это крайняя форма вегетарианства, я бы даже сказал, экстремистская форма питания», — подчеркивает специалист.Ссылаясь на научные данные, эксперт заявил, что долгосрочное соблюдение строгой веганской диеты оказывает негативное влияние на организм.«Оказалось, что в целом ускоряется развитие ряда заболеваний, ухудшается состояние человека. Эта форма питания сокращает продолжительность жизни человека в среднем на два-три года», — утверждает диетолог.При этом первоначальное ощущение улучшения самочувствия у новичков Гинзбург связывает не с физиологией.«Оздоровление... может быть в начале соблюдения этой нормы, и оно обычно связано с душевным подъемом. Человек чувствует себя лучше, потому что он верит, что ему обязательно станет лучше», — подчеркнул он.Как отметил диетолог, распространенное убеждение, что веганская диета способна предотвратить хронические заболевания, не находит однозначного подтверждения в научной среде. С его слов, может показаться, что исключение красного мяса должно снижать риск рака толстой кишки.«Но, с другой стороны, онкозаболеваний не становится меньше, несколько меняется их структура», — сказал Гинзбург.Специалист рекомендует обратить внимание на лактовегетарианство или пескетарианство. Эти системы питания демонстрируют, с его слов, реальные результаты.«За счет улучшения состояния, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний удается увеличить продолжительность жизни в среднем на те же самые три года», — заявил диетолог.Три года до проблем: а что потом?Главные риски для здоровья веганов Гинзбург видит в неизбежном дефиците ключевых нутриентов (питательных веществ).«Самое очевидное — это, конечно, дефицит витамина B12», — предупреждает эксперт.По его словам, витамин B12 вырабатывается в кишечнике млекопитающих и в природной форме содержится только в мясе и молоке.Дефицит B12, предупреждает диетолог, приводит к специфической анемии, которая может серьезно ухудшить качество жизни и даже привести к смерти. При этом, по словам Гинзбурга, запас витамина в печени рассчитан на три-пять лет, что маскирует проблему у начинающих веганов.«Поэтому вот эти самые три-пять лет веган может неплохо себя чувствовать, — указал он. — Кто-то может быть убежден, что в грибах, мол, есть витамин B12. Нет его там. Витамин B12 есть только в мясе животных. И в молоке, кстати, тоже».Не менее критичны дефициты железа и омега-3:«Из растительных источников железо усваивается гораздо хуже, чем из животных", а для получения необходимых форм омега-3 "нужны источники... рыбьего жира».Компенсировать эти дефициты с помощью БАДов возможно, но, по словам эксперта, сами веганы часто создают себе препятствия, отказываясь, например, от желатиновых капсул (желатин — это источник белка и аминокислот, полученных из коллагена животного происхождения).Попытки компенсировать дефициты десятками добавок Гинзбург сравнивает с запросом алкоголиков о "защите печени" без отказа от спиртного.Потенциальная польза: где веганство выигрывает?К несомненным плюсам растительного рациона врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян относит обилие пищевых волокон, которые являются профилактикой рака толстой кишки, регулируют работу кишечника и желчного пузыря. В частности, растительные продукты богаты магнием, фолиевой кислотой, каротиноидами (природными пигментами, которые придают многим фруктам и овощам яркие желтые, оранжевые и красные цвета), витамином С, фитостеринами (органическими веществами из группы стероидных спиртов, которые содержатся в растениях и структурно похожи на холестерин) и т. д.Исследования показывают, что у веганов может быть ниже уровень холестерина и сахара в крови, уменьшаются риски сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже на 20% ниже смертность.«Если в целом брать научные и научно-популярные статьи, то говорят, что вегетарианцы вроде живут на четыре-пять лет больше, чем люди по сравнению с их питанием, когда они больше употребляют мясо», — сказала она.Однако здесь же кроется и главная опасность.«Люди не обучены правильно составлять пропорции… Нужно иметь определенные знания, — указала Григорьян. — Люди, которые ныряют в какую-то систему питания, иногда следуют эмоциям, чем знанием, как себе не навредить».Диетолог обращает внимание, что даже полезные вещества из растительной пищи могут не усвоиться без правильного сочетания с животными жирами. Классический пример — морковный салат для усвоения бета-каротина лучше заправить сметаной, а морковный сок выпить со сливками.В качестве альтернативы Григорьян предлагает не уходить в крайности, а придерживаться сбалансированного смешанного питания. Она приводит классическую формулу: белок из расчета 1 г на 1 кг нормального веса, где две трети должны быть животного происхождения, а одна треть — растительного; жиры в соотношении 50 на 50; и около 300 г углеводов, большая часть которых — сложные.Пищевые тиски: от здорового питания к психическому расстройству?Отвечая на вопрос о связи веганства и депрессии, Гинзбург рассказал о данных, которые указывают, что строгий отказ от животных продуктов может быть связан не только с физиологическими, но и с серьезными психологическими последствиями. По его словам, эпизоды депрессии среди веганов случаются значительно чаще, а некоторые специалисты даже говорят о том, что это происходит "в разы чаще".Одним из ключевых вопросов остается определение причинно-следственной связи.«Может быть человек психически устроен так, что у него легче возникает депрессия, и при этом его кидает в какие-то такие экстремальные формы питания… или в какое-то сектанство. Потому что веганство тоже имеет признаки сектанства», — рассуждает специалист.Свое мнение он обосновал тем, что у таких людей есть склонность к созданию закрытых групп, особых правил и ритуалов. Это делает их более склонными к тревожности и к депрессии.С его слов, когда питание превращается не в источник удовольствия и удовлетворения жизнью, а в строгую аскезу, исполняемую по необходимости, это может сказываться на психическом состоянии. Гинзбург образно описал пищу как "канат, который связывает человека с живой жизнью" — тот самый мост к простым человеческим радостям. Если же этот канат натянуть до предела ограничений и запретов, он может порваться, обрушив на человека тревогу и депрессию.Несмотря на отсутствие масштабных исследований, эксперт уверен, что веганство может стать почвой для развития серьезных нарушений пищевого поведения.«Все это из одного корня, где люди пытаются насильно влиять на свое питание, то есть сделать его противоестественным», — сказал диетолог.Как отмечает специалист, "веганство — это не очень стойкая вещь. Веган всегда себя хорошо чувствует, потому что, как только он начинает себя плохо чувствовать, он перестает быть веганом". Эта особенность и затрудняет исследования:«Трудно собрать 10 000 веганов и наблюдать за ними в течение 10 лет».Наиболее вероятным нарушением Гинзбург считает орторексию. "Орторексия — это когда ты изо всех сил исполняешь какие-то нормы здорового питания, заботясь не столько о здоровье, сколько об исполнении этих норм". Парадокс в том, что за этическими заявлениями "мы не едим животных" может скрываться именно это нарушение, указал он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки