Биолог назвала очищающие кровь и печень продукты
По словам биолога, рекордсмены по очищению организма от токсинов — овощи и зелень. Среди овощей особую ценность имеет свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Непосредственно на печень, помимо нее, хорошо влияют крестоцветные продукты — они стимулируют выработку ферментов, участвующих в очищении этого органа.
Она добавила, что такой простой продукт, как чеснок, благодаря входящей в состав сере, поддерживает нормальную функцию печени и иммунной системы. На другие органы, указала биолог, благоприятно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, которые содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.
«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания "качественного" состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — также рассказала Лялина.
Иллюстрация к статье:
