Врач Ткачева: сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет

Сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет, объяснила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.«Хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность запускают цепь патологических процессов, от окислительного стресса и митохондриальной дисфункции до укорочения теломер, эпигенетических нарушений и воспаления низкой интенсивности. Все это формирует цепочку "метаболизм–воспаление–старение", который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — рассказала специалист.Это заболевание затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень.«Международные данные свидетельствуют, что у пациентов с сахарным диабетом когнитивный спад происходит на 68% быстрее, чем у людей без этого заболевания, а объем серого вещества мозга снижается почти в два раза интенсивнее при плохом контроле гликемии (HbA1c ? 8%). Кроме того, сахарный диабет увеличивает риск преждевременной сердечной недостаточности в 4–8 раз, ускоряя фиброз и клеточное старение миокарда. Поражения почек, легких и печени также развиваются по механизмам, характерным для старения: через накопление активных форм кислорода, гликацию белков и воспалительные процессы», — говорит Ткачева.

