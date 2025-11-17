Просмотр криминальных новостей помогает заснуть: как это работает
Генварская размышляет: когда мы слушаем и видим страшные истории, то на этом фоне собственные проблемы меркнут. Человек осознаёт, что на самом деле всё неплохо, он в безопасности, что помогает убрать тревогу и навязчивые мысли. Аналогично работают фильмы ужасов для людей, пребывающих в депрессии – через контраст.
Хотя человек индивидуален, и кому-то, напротив, лучше посмотреть мелодраму или документальный фильм о природе. Всем полезно перед сном снижать уровень информационного шума — меньше читать новости, больше заниматься спокойными делами. Поможет тёплая ванна и расслабляющая музыка, которые снижают уровень кортизола.
Но при длительной бессоннице необходим визит к врачу. Он назначит анализы на уровень витамина D и кортизола, порекомендует нужные лекарства.
