Просмотр криминальных новостей помогает заснуть: как это работает

Психиатр и кандидат медицинских наук Диана Генварская пояснила, почему многие люди легче засыпают под рассказы о преступлениях. По мнению специалиста, сравнение своей жизни с экранными ужасами придаёт спокойствия.Генварская размышляет: когда мы слушаем и видим страшные истории, то на этом фоне собственные проблемы меркнут. Человек осознаёт, что на самом деле всё неплохо, он в безопасности, что помогает убрать тревогу и навязчивые мысли. Аналогично работают фильмы ужасов для людей, пребывающих в депрессии – через контраст.Хотя человек индивидуален, и кому-то, напротив, лучше посмотреть мелодраму или документальный фильм о природе. Всем полезно перед сном снижать уровень информационного шума — меньше читать новости, больше заниматься спокойными делами. Поможет тёплая ванна и расслабляющая музыка, которые снижают уровень кортизола.Но при длительной бессоннице необходим визит к врачу. Он назначит анализы на уровень витамина D и кортизола, порекомендует нужные лекарства.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки