Не только для супа: как лавровый лист влияет на суставы и сахар

Обычно лавровый???????? лист просто выбрасывают, потому что он отдал свой вкус и аромат и сделал блюдо насыщенным. Но авторы канала «Академия вкуса» уверены, что этот ингредиент не только полезен на кухне, но и укрепляет ????????здоровье.Лавровый???????? лист обладает веществами, которые мягко снижают артериальное давление за счет эфирных масел, расширяющих сосуды. Он успокаивает нервы и борется с бессонницей.Это растение выводит соли и лишнюю жидкость из организма, что помогает справиться с отеками и утренними болями при подагре и артрите. Кроме того, он стимулирует выработку желчи и ферментов, что помогает работе кишечника и обеспечивает нормальный уровень сахара в ????????крови.Его можно использовать наружно для протирания суставов, добавлять в ванну для снятия усталости ног и размещать в шкафах для отпугивания ????????моли. Но важно помнить, что такой настой не следует употреблять более трех дней подряд, он противопоказан при беременности, и требует осторожности при заболеваниях почек и печени.Еще один полезный ингредиент, но уже для вашего сада, — луковая шелуха. Ранее «ГлагоL» рассказывал, как превратить ее в универсального помощника — от защиты томатов от фитофторы до борьбы с тлей на огурцах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки