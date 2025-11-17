Ультраобработанные продукты связаны с риском развития рака у женщин до 50 лет

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Oncology, употребление в пищу ультра-переработанных продуктов может привести к повышенному риску возникновения предраковых полипов у женщин моложе 50 лет.Исследование, в котором приняли участие 29 105 женщин-медсестер моложе 50 лет, показало, что у женщин, которые потребляли в среднем три порции ультра-обработанной пищи в день, риск развития предракового полипа составлял 3%.У женщин, которые потребляли в среднем 10 и более порций ультрапереработанной пищи в день, риск составлял 5%.У участников исследования, которые сообщили о потреблении большого количества ультра-обработанных продуктов, риск развития аденом был на 45% выше.Примерами ультрапереработанных продуктов являются газированные напитки, предварительно упакованные закуски (например, чипсы, печенье и крекеры), конфеты, макароны с сыром в коробках, замороженные и готовые к употреблению блюда, мясные нарезки, вяленое мясо и хот-доги.Однако исследование, проводившееся с 1991 по 2015 год под руководством исследователей из Гарварда и Массачусетского университета генерала Бригама, не смогло напрямую доказать, что употребление этих продуктов вызывает наросты.Женщины прошли по меньшей мере две эндоскопии нижних отделов ЖКТ до достижения ими 50-летнего возраста для выявления предшественников колоректального рака, а также каждые четыре года проходили опросы о своем рационе питания, чтобы исследователи могли оценить их среднесуточное потребление ультраобработанных продуктов.«Наши результаты подтверждают важность сокращения потребления ультра-обработанных продуктов как стратегии по снижению растущего бремени раннего колоректального рака», — сказал соавтор исследования Эндрю Чан из Института онкологии имени генерала Массачусетса Бригама и профессор Гарвардской медицинской школы. «Повышение риска, по-видимому, носит довольно линейный характер, то есть чем больше ультра-обработанных продуктов вы едите, тем выше вероятность того, что это может привести к образованию полипов в толстой кишке».По словам Чана, исследователи располагали подробной информацией о других факторах риска развития колоректального рака у участников, таких как индекс массы тела, диабет 2 типа и низкое потребление клетчатки.«Даже с учетом всех этих факторов риска связь с ультра-обработанными продуктами все еще сохраняется», - говорят авторы исследования.

