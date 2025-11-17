Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа
По словам доктора, сначала нужно мыть тело, затем лицо и только потом голову. Он объяснил, что данный порядок действий может существенно повлиять на сохранение здорового внешнего вида волос.
«Многие люди наносят шампунь и кондиционер, а затем продолжают мыть тело, позволяя остаткам средств оставаться на коже головы слишком долго. Длительное нахождение продуктов на коже головы закупоривает поры и повреждает волосяные фолликулы», — пояснил медик.
