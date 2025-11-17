Россиян предупредили о риске сокращения жизни на 10-15 лет из-за опасного заболевания

Сахарный диабет затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень, предупредила доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.Врач рассказала россиянам, что сахарный диабет потенциально сокращает продолжительность жизни примерно на 10-15 лет, поскольку вызывает преждевременный износ всех органов. Она объяснила, что хронически повышенный уровень сахара в крови и инсулинорезистентность запускают целый комплекс патологических процессов в организме — от окислительного стресса и укорочения теломер до воспаления низкой интенсивности и эпигенетических нарушений.«Все это формирует цепочку "метаболизм–воспаление–старение", который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — уточнила специалист. В качестве примера она привела международные исследования, показавшие, что у диабетиков когнитивный спад происходит на 68 процентов быстрее, чем у людей без него. Кроме того, из-за этого заболевания в 4-8 раз увеличивается риск ранней сердечной недостаточности.

