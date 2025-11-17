Врач назвал повреждающий кости и сосуды вид артрита

Хроническое системное воспаление при ревматоидном артрите может значительно повышать вероятность развития остеопороза и заболеваний сердца и сосудов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

Она отметила, что длительное воспаление усиливает активность клеток, разрушающих костную ткань. По ее словам, снижение минеральной плотности костей усугубляется малоподвижностью и длительным приемом глюкокортикоидов, что увеличивает вероятность остеопоротических переломов.

«Раннее и активное лечение снижает этот риск, однако необходимы контроль минеральной плотности кости, достаточное поступление кальция и витамина D, а при показаниях — антиостеопоротическая терапия», — подчеркнула Клименко.

Также эксперт добавила, что у пациентов с ревматоидным артритом риск инфаркта и инсульта примерно в полтора раза выше, чем в общей популяции. На это влияют как само воспаление, так и классические факторы сердечно-сосудистых рисков. По словам специалиста, российские и европейские клинические рекомендации требуют жесткого контроля активности заболевания, а также внимательного отношения к уровню артериального давления, холестерина и глюкозы, поддержания здорового веса и отказа от курения.

