Врач назвал повреждающий кости и сосуды вид артрита

Хроническое системное воспаление при ревматоидном артрите может значительно повышать вероятность развития остеопороза и заболеваний сердца и сосудов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.Она отметила, что длительное воспаление усиливает активность клеток, разрушающих костную ткань. По ее словам, снижение минеральной плотности костей усугубляется малоподвижностью и длительным приемом глюкокортикоидов, что увеличивает вероятность остеопоротических переломов.«Раннее и активное лечение снижает этот риск, однако необходимы контроль минеральной плотности кости, достаточное поступление кальция и витамина D, а при показаниях — антиостеопоротическая терапия», — подчеркнула Клименко.Также эксперт добавила, что у пациентов с ревматоидным артритом риск инфаркта и инсульта примерно в полтора раза выше, чем в общей популяции. На это влияют как само воспаление, так и классические факторы сердечно-сосудистых рисков. По словам специалиста, российские и европейские клинические рекомендации требуют жесткого контроля активности заболевания, а также внимательного отношения к уровню артериального давления, холестерина и глюкозы, поддержания здорового веса и отказа от курения.

