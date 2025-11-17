Двигаем лимфу: три доступных способа улучшить здоровье
И если с кровотоком все понятно – его стимулирует сердце, то вот с током лимфы сложнее. У лимфатической системы нет насоса, поэтому течет она медленнее. Понизить скорость могут недостаток движения, тесная одежда и плохое питание, вредные привычки.
Первый способ исправить проблему – это хождение по лестнице. Оно заменяет плавание в бассейне и разгоняет жидкости. Вторым способом для активизации лимфотока вполне может быть масcаж сухой щеткой от щиколоток к плечам дважды в неделю. И самое приятное: ванны с морской солью, которые прекрасно расслабляют.
