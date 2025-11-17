Аллерголог назвал опасные триггеры астмы в зимний период

Влажность, плесень и бытовая пыль становятся основными провокаторами обострений астмы у детей в холодное время года. О скрытых рисках мегаполиса поздней осенью и зимой рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА РФ, президент АДАИР Юрий Смолкин.«Высокая влажность в сочетании с опавшей листвой создает идеальную среду для размножения микроскопических плесневых грибов, споры которых — мощный аллерген. Кроме того, с началом отопительного сезона в квартирах циркулирует бытовая пыль с клещами, а частые осадки заставляют детей больше времени проводить в закрытых, иногда плохо проветриваемых помещениях, где концентрация аллергенов значительно выше», — пояснил врач.Он отметил, что уличный холодный воздух сам по себе способен провоцировать бронхоспазм и усиливать кашель. А в домашних условиях главным источником аллергенов становятся пылевые клещи, шерсть животных и частицы бытовой химии. Поддержать комфортный микроклимат помогают регулярное проветривание, использование очистителей воздуха и контроль влажности.По словам Смолкина, вирусные инфекции, активно циркулирующие в зимний период, дополнительно повреждают слизистую дыхательных путей и усиливают симптомы. Родители часто не связывают учащение кашля или свистящее дыхание у ребенка со сменой сезона, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью.«Самые грубые ошибки — это пытаться перетерпеть обострение или опасаться выписанных врачом лекарств. Сегодня есть возможность не просто снимать симптомы астмы, а держать болезнь под контролем. Речь о современных ингаляционных глюкокортикостероидах (ИГКС)», — заявил специалист.Он также рекомендовал родителям обращать внимание на ночной кашель, одышку и свистящее дыхание, своевременно обсуждать изменения состояния ребенка с врачом и корректировать терапию. Правильно подобранное лечение, по словам эксперта, позволяет детям с астмой вести полноценную жизнь в любой сезон.

