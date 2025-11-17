Врач рассказал о вызывающих желание есть соленую пищу болезнях

Постоянное стремление к употреблению соленой пищи нередко связано с привычкой употреблять такие продукты, но может указывать и на нарушения в организме. Об этом в разговоре рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.Врач указал, что соль необходима организму для нормальной работы центральной нервной системы, однако ее избыток способен спровоцировать развитие нарушений обмена веществ, таких как мочекаменная и желчекаменная болезни, а также сахарный диабет. Если повышенное потребление соли связано лишь с привычкой, изменить ее обычно не составляет труда, но постоянное желание соленого может указывать на нарушение водно-электролитного баланса, добавил он.«В норме показатель pH внутренней среды организма составляет 7,2-7,4. Когда кислотно-щелочное равновесие смещается в щелочную сторону, потребность в соли возрастает. Желание соленого может быть также признаком эндокринных нарушений или дефицита хлорида натрия (NaCl) в крови. Недостаток натрия способен привести к поражению центральной нервной системы, снижению рефлекторной активности, вялости, апатии и постоянной сонливости», — предупредил Ионов.Эксперт добавил, что эти патологии нередко имеют наследственный характер. На их наличие может указывать отклонение pH от нормы, поэтому в подобных случаях рекомендуется пройти обследование у врача-эндокринолога, заключил собеседник «Ленты.ру».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки