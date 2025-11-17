Врач рассказал о вызывающих желание есть соленую пищу болезнях
Врач указал, что соль необходима организму для нормальной работы центральной нервной системы, однако ее избыток способен спровоцировать развитие нарушений обмена веществ, таких как мочекаменная и желчекаменная болезни, а также сахарный диабет. Если повышенное потребление соли связано лишь с привычкой, изменить ее обычно не составляет труда, но постоянное желание соленого может указывать на нарушение водно-электролитного баланса, добавил он.
«В норме показатель pH внутренней среды организма составляет 7,2-7,4. Когда кислотно-щелочное равновесие смещается в щелочную сторону, потребность в соли возрастает. Желание соленого может быть также признаком эндокринных нарушений или дефицита хлорида натрия (NaCl) в крови. Недостаток натрия способен привести к поражению центральной нервной системы, снижению рефлекторной активности, вялости, апатии и постоянной сонливости», — предупредил Ионов.
Эксперт добавил, что эти патологии нередко имеют наследственный характер. На их наличие может указывать отклонение pH от нормы, поэтому в подобных случаях рекомендуется пройти обследование у врача-эндокринолога, заключил собеседник «Ленты.ру».
