Психиатр раскрыл неожиданный признак шизофрении

Психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш раскрыл неожиданный признак шизофрении, выявленный учеными в ходе нового исследования.По словам врача, исследование показало, что люди с шизофренией намного чаще используют местоимение «я», чем здоровые люди. «Одно из объяснений этого феномена связано с повышенной сосредоточенностью человека с шизофренией на себе. Он буквально зациклен на собственных мыслях и ощущениях, что и проявляется в речи», — заявил Скавыш.Он также отметил, что у людей с шизофренией часто наблюдаются и другие речевые трудности: нарушения грамматики, проблемы с подбором слов и соответствием контексту, аномалии с употреблением союзов и служебных слов. Однако именно чрезмерное использование местоимения «я» оказалось наиболее устойчивым и измеримым маркером.По мнению врача, это открытие имеет важное значение для диагностики шизофрении. Оно поможет отличить это расстройство от проявлений депрессии. Также этот показатель позволит выявить шизофрению у находящихся в группе риска молодых людей и подростков до того, как у них появятся ярко выраженные симптомы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки