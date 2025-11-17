Эксперт рассказала о способах распознать нервную анорексию на ранних стадиях

Изменение пищевых привычек, ритуализированное поведение за столом и тщательный подсчет калорий могут свидетельствовать о развитии нервной анорексии даже при нормальном весе. Об этом в Международный день борьбы с анорексией, рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, профессор, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина.Профессор пояснила, что нервная анорексия — это серьезное психическое расстройство, при котором человек воспринимает свое тело в искаженном виде и патологически боится набрать лишний вес. Эти мысли «захватывают всё сознание человека», заставляя его резко ограничивать себя в еде и даже полностью отказываться от нее.«Сегодня мы всё чаще диагностируем атипичную нервную анорексию. При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, — но при этом вес остается в норме или даже превышает ее», — отметила она.Кинкулькина выделила конкретные поведенческие признаки, которые должны стать поводом для внимания. Среди них — резкий отказ от прежде любимых блюд, особенно углеводов и жиров, избегание совместных приемов пищи, навязчивый подсчет калорий и разговоры о «здоровой» еде. Также характерны пищевые ритуалы, включая медленное пережевывание и разрезание еды на мелкие кусочки, чрезмерные физические нагрузки, прием слабительных и мочегонных средств.Говоря о причинах расстройства, профессор выделила несколько факторов: генетическая предрасположенность, особенности личности, социальная среда. Однако особое внимание врач обратила на влияние соцсетей для формирования заболевания.«Мощнейшим катализатором сегодня выступает насаждаемый в обществе «культ худобы». Если раньше он транслировался через глянцевые журналы и модные показы, то сегодня — круглосуточно, через социальные сети. Подростки и молодежь наиболее уязвимы», — объяснила она.К самой уязвимой социальной группе, подверженной рискам анорексии, Кинкулькина отнесла девушек-подростков и молодых женщин. Тем не менее, по словам эксперта, от анорексии нередко страдают и юноши, которые занимаются теми видами спорта или профессиональной деятельности, где важен вес.Кинкулькина подчеркнула необходимость комплексного подхода к лечению, которое включает работу психиатра, терапевта, эндокринолога и других специалистов. Критически важной составляющей также является психотерапия и работа с семьей пациента. При появлении тревожных признаков профессор рекомендует обращаться сначала к терапевту или педиатру, которые могут направить к профильному специалисту.«Нервная анорексия — это не приговор. При комплексном подходе, длительной терапии и активном участии семьи удается достичь очень хороших результатов. Ключевой фактор — продолжительное наблюдение у врача. Путь к выздоровлению может быть долгим, но он абсолютно реален», — резюмировала она.Журнал Scientific American 17 сентября сообщил, что интервальное голодание, при котором люди воздерживаются от пищи на протяжении определенных часов, стало популярным методом для улучшения здоровья и потери веса. Однако недавние исследования и эксперты ставят под сомнение его пользу, особенно для людей с предрасположенностями к заболеваниям.Некоторые исследования демонстрируют, что интервальное голодание может привести к потере мышечной массы, что особенно опасно для пожилых людей. В 2025 году исследование, проведенное в Испании, показало, что люди, практикующие интервальное голодание, теряли мышечную массу, в отличие от тех, кто придерживался сбалансированного рациона с равномерным потреблением калорий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки