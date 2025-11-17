Названы ведущие к инфаркту и инсульту продукты

Злоупотребление полуфабрикатами, сосисками, соусами потенциально может повышать риск возникновения инфарктов и инсультов из-за высокого содержания соли в этих продуктах, предупредила гастроэнтеролог «ГорКлиники» Ирина Яковлева.«Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту, — объяснила врач. — Большая часть соли приходит не из солонки, а из колбас, сосисок, сыров, соусов, фастфуда, полуфабрикатов. Поэтому следует меньше есть промышленно обработанных продуктов и чаще готовить дома».Сахар, по словам Яковлевой, может быть не менее опасен — избыток сладостей и сладких напитков ведет к набору веса, повышению триглицеридов, риску развития диабета — все это бьет по сердцу.«Газировки, энергетики, сладкие йогурты, пакетированные соки, печенье, конфеты — это не яд, но то, что стоит оставить в "редко и немного", а не в ежедневных привычках, — уточнила гастроэнтеролог. — Если же говорить про упаковку и состав уже готовых продуктов, то чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Продукт, состав которого включает более 20 пунктов, априори не может быть полезным».

