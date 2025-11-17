Врач развеял мифы о возвращении жира после липосакции

Жировые клетки, удаленные во время липосакции, не восстанавливаются, однако при наборе веса может создаться впечатление, что жировые отложения вернулись. Об этом рассказал пластический хирург и маммолог сети клиник «Семейная» Альхамати Жорж.По его словам, распространенный миф о «возвращении» жира связан не с самой процедурой, а с последующим образом жизни пациента и особенностями метаболизма.Эксперт уточнил, что липосакция полностью удаляет жировые клетки в обработанной зоне, поэтому их количество там уже не увеличится. Однако если после операции человек начинает набирать вес, жир откладывается в других участках тела, где клетки остаются. Это и создает иллюзию, что результат «сошел на нет». В таких случаях изменения фигуры связаны не с процедурой, а с увеличением объема оставшихся жировых клеток.«Образ жизни — это ключевой фактор. Липосакция — не волшебная палочка, которая навсегда избавляет от необходимости следить за своим весом. Поддержание здорового питания и регулярных физических нагрузок после процедуры — залог долгосрочного результата. Если пациент игнорирует эти рекомендации, набор веса неизбежен и жир будет накапливаться в оставшихся жировых клетках», — уточнил врач.Он добавил, что объем удаленных тканей также играет роль, так как оставшиеся клетки могут увеличиваться сильнее, если изначально их было мало. Кроме того, неровности или асимметрия после операции иногда воспринимаются как «возврат» жира, хотя на деле речь идет о последствиях заживления или особенностях выполнения процедуры.Хирург подчеркнул, что липосакция — это инструмент коррекции контуров тела, а не универсальная защита от набора веса. Устойчивый результат возможен лишь при условии здорового рациона, контроля массы тела и регулярной физической активности.

