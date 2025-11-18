Академик Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе
«Антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится», — подчеркнул он.
Академик напомнил, что антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание. Во время болезни их принимают, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с влиянием микробов, или когда возникает пневмония, отметил Онищенко.
Помимо этого, он подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач, делать это самим не следует.
