Академик Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе

Антибиотики не следует принимать при гриппе, так как они против него не работают. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе .

«Антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится», — подчеркнул он.

Академик напомнил, что антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание. Во время болезни их принимают, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с влиянием микробов, или когда возникает пневмония, отметил Онищенко.

Помимо этого, он подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач, делать это самим не следует.

