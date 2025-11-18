Высокое кровяное давление влияет на мозг раньше, чем считалось

Высокое кровяное давление также влияет на мозг и когнитивные функции. Повреждение мозга может возникнуть даже на ранних стадиях гипертонии, что особенно проблематично, поскольку у многих пациентов гипертония диагностируется поздно.Исследовательская группа под руководством Костантино Иадеколы из медицинского центра Weill Cornell Medicine изучила влияние гипертонии на клетки мозга в недавнем исследовании. Результаты, опубликованные в журнале Neuron, свидетельствуют о том, что повреждение мозга происходит гораздо раньше, чем считалось ранее.Связь между высоким кровяным давлением и повышенным риском когнитивных нарушений давно установлена. Исследователи из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета много лет назад также продемонстрировали в своем исследовании, что высокое кровяное давление снижает когнитивные функции на ранней стадии.Кроме того, команда Иадеколы уже исследовала механизмы, посредством которых высокое кровяное давление приводит к деменции, в своей научной работе около двух лет назад. Однако влияние гипертонии на различные клетки мозга на разных стадиях заболевания оставалось неясным.Благодаря последним инновациям в технологии одиночных клеток, теперь стало возможным более точно исследовать процессы на молекулярном уровне в различных типах клеток мозга, сообщают исследователи.Для этого исследователи вызвали у мышей повышенное артериальное давление, вводя им гормон ангиотензин, который повышает артериальное давление. Затем они изучили, как это повлияло на различные типы клеток мозга через три дня (до повышения артериального давления) и через 42 дня (когда артериальное давление уже было повышено, а когнитивные способности нарушены).Уже на третий день экспрессия генов в эндотелиальных клетках, интернейронах и олигодендроцитах была значительно снижена, объясняют исследователи. В эндотелиальных клетках они наблюдали ускоренное старение клеток, а также признаки ослабления гематоэнцефалического барьера, который регулирует транспорт питательных веществ в мозг, но также препятствует проникновению вредных молекул.Повреждение интернейронов также приводило к дисбалансу между торможением и возбуждением в нейронных сетях, аналогичному тому, что происходит при болезни Альцгеймера, объясняют исследователи.Между тем, подавление дифференцировки олигодендроцитов приводит к тому, что миелиновая оболочка вокруг нейронов больше не может поддерживаться, и нейроны в конечном итоге теряют способность взаимодействовать друг с другом, что критически важно для когнитивных функций, добавляет исследовательская группа.При обследованиях через 42 дня были обнаружены дальнейшие изменения экспрессии генов в клетках мозга, связанные со снижением когнитивных способностей.«Мы обнаружили, что основные клетки, ответственные за когнитивные нарушения, были поражены уже через три дня после возникновения гипертонии у мышей — даже до повышения артериального давления», — резюмирует Иадекола.По словам автора исследования, Энтони Пачолко, «степень ранних изменений, вызванных гипертонией, оказалась весьма неожиданной».Понимание того, как гипертония влияет на мозг на клеточном и молекулярном уровне на самых ранних стадиях заболевания, по мнению исследователей, также может дать ключ к пониманию того, как можно остановить нейродегенерацию.Например, возможна разработка препаратов, которые одновременно снижают артериальное давление и защищают клетки мозга. Однако, поскольку гипертония является одной из основных причин поражения сердца и почек во всем мире, лечение гипертонии является главным приоритетом, независимо от когнитивных функций, заключает Иадекола.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки