Жировая дистрофия печени значительно увеличивает риск преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти значительно повышен у людей с жировой дистрофией печени, и недавнее исследование показало, что уровень смертности среди этих людей почти вдвое выше, чем в общей популяции.В новом исследовании ученые из Каролинского института в Швеции проанализировали влияние неалкогольной жировой болезнь печени (НАЖБП) на риск преждевременной смерти по различным причинам. Результаты опубликованы в Journal of Hepatology.Исследователи обследовали более 13 000 участников с диагнозом НАЖБП в период с 2002 по 2020 год. НАЖБП характеризуется избыточным накоплением жира в печени и может привести к тяжелому поражению печени и раку печени.Исследователи обнаружили, что общая смертность среди участников с НАЖБП была почти вдвое выше, чем в общей популяции в течение периода исследования. Смертность от заболеваний печени была в 27 раз выше, а смертность от рака печени — в 35 раз.«Многие люди не знают, что страдают жировой болезнью печени, поскольку на ранних стадиях она редко проявляется симптомами. Наше исследование показывает, что у людей с диагнозом неалкогольная жировая болезнь печени повышен риск смерти от множества различных заболеваний, а не только от болезней печени», — подчеркивает соавтор исследования Аксель Вестер.Исследование показывает, что поражается не только печень, но и увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Исследователи объясняют, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла на 54%, а от рака, не связанного с печенью, — на 47%.Кроме того, также наблюдался повышенный риск смерти от инфекций, желудочно-кишечных заболеваний, заболеваний органов дыхания, эндокринных расстройств или внешних причин. По данным исследовательской группы, значительного увеличения риска психических расстройств не выявлено.«Важно не сосредотачиваться исключительно на печени при лечении пациентов с жировой болезнью печени. Комплексный подход и раннее вмешательство с участием врачей различных специальностей могут иметь решающее значение для улучшения прогноза для пациентов», — поясняет соавтор исследования Ханнес Хагстрём.Для снижения риска жировой болезни печени обычно рекомендуются здоровое питание, регулярные физические упражнения и осознанный подход к факторам риска.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки