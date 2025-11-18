Разработан более точный метод диагностики устойчивости зубов к кариесу

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали более точный метод диагностики устойчивости зубов к кариесу. Он позволяет измерить концентрацию кальция и фосфора, которые выходят из эмали при кратковременном контакте со специальным раствором, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.Отмечается, что большинство применяемых сегодня методик основаны на визуальной оценке изменения цвета эмали после воздействия кислоты, что приводит к субъективности результатов - выводы сильно зависят от опыта и восприятия врача. Кроме того, такие методы часто недостаточно чувствительны, чтобы уловить начальные, самые важные стадии деминерализации.«Ученые запатентовали усовершенствованный способ оценки кислотоустойчивости эмали зубов, который превосходит существующие аналоги по точности и объективности. Метод направлен на раннее выявление предрасположенности к кариесу», — пояснили в вузе.Новую разработку в области стоматологической диагностики ученые ВГУИТ создали совместно с аспирантом Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко Анной Евдокимовой. Способ предлагает точный количественный анализ.«Вместо того, чтобы оценивать эмаль "на глаз", технология позволяет измерить концентрацию ключевых минералов - кальция и фосфора, которые выходят из эмали при кратковременном контакте со специальным деминерализующим раствором», — пояснили в вузе.Ключевые этапы методикиПо данным пресс-службы, на высушенную поверхность зуба на 30 секунд наносится капля специального раствора, смешанного с глицерином для точности и контроля площади воздействия. После этого с поверхности эмали берется две микроскопических пробы. В первой пробе с помощью спектрофотометра измеряется концентрация ионов фосфора по интенсивности окрашивания специального комплекса, а во второй пробе определяется концентрация ионов кальция с использованием высокочувствительного реактива Арсеназо III.Количество вымытых минералов прямо указывает на устойчивость эмали: чем их больше в пробе, тем ниже сопротивляемость зуба кислотам и выше риск развития кариеса.«Предложенная технология способна выявить начальные стадии деминерализации, невидимые глазу. При этом результаты основаны на точных цифрах, а не на субъективном мнении, погрешность метода составляет всего 2-3%, что подтверждено лабораторными испытаниями. Преимуществом метода является также стандартизация процедуры, которая гарантирует одинаково точные результаты при повторных исследованиях», — прокомментировала один из авторов изобретения, доктор химических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ Татьяна Кучменко.Отмечается, что на разработку получен патент. Она открывает путь к персонализированной стоматологии. Врачи смогут не только точно оценивать риск кариеса у каждого пациента, но и объективно контролировать эффективность профилактических процедур, таких как реминерализация эмали или применение защитных лаков.

