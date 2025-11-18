Назван способ выбрать наименее вредный алкоголь

Крепкие спиртные напитки вредят меньше, чем пиво, слабоалкогольные коктейли и даже вино.Специалист уточнила, что любой алкоголь действует разрушительно на организм, но не все готовы полностью исключить его из жизни. По ее словам, в этом случае она не настаивает на абсолютной трезвости, но предлагает своим пациентам способы выбрать наименее вредный алкоголь. Таким она назвала джин и другие крепкие алкогольные напитки.«В одной порции джина содержится около 50 килокалорий, тогда как в среднем бокале красного или белого вина — около 130 килокалорий, а в кружке пива — 200-300 килокалорий», — объяснила она. Кроме того, в слабоалкогольных напитках обычно больше сахара, который усиливает похмелье.Диетолог подчеркнула, что никому не советует употреблять спиртное, но всегда поддерживает разумный выбор. «Если вы заменяете пять кружек пива на стакан джин-тоника, это хорошее решение, потому что в нем меньше калорий и он не вызывает вздутия живота», — заключила Лохия.

