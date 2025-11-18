Neuron: гипертония запускает изменения в мозге задолго до повышения давления

Гипертония нарушает работу мозга раньше, чем поднимается кровяное давление. Изменения в клетках запускаются на самых ранних этапах заболевания и могут объяснять высокий риск когнитивных нарушений. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Вейла Корнелла.В эксперименте ученые вызвали гипертонию у мышей с помощью ангиотензина — гормона, повышающего давление. Затем они изучили функции клеток мозга – проверку проводили спустя три дня (до развития гипертонии) и через 42 дня, когда когнитивные проблемы уже проявились.По словам старшего автора работы доктора Костантино Ядеколы, первые повреждения возникали уже на третий день. Сильнее всего менялась активность генов в эндотелиальных клетках, интернейронах и олигодендроцитах. Эндотелиальные клетки, выстилающие стенки сосудов, преждевременно старели и хуже поддерживали их работу. Также появились признаки ослабления гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от проникновения вредных веществ.«Интернейроны, управляющие балансом нервных сигналов, были повреждены, что приводило к сбоям в работе нейронных сетей — аналогичными тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера. Олигодендроциты хуже поддерживали миелиновые оболочки, из-за чего нейроны со временем теряли способность эффективно передавать сигналы», – уточнили ученые.К 42-му дню патологические изменения значительно усилились – ухудшение когнитивных функций у грызунов также усугубилось.«Гипертония — основная причина поражения сердца и почек, которое можно предотвратить с помощью антигипертензивных препаратов. Поэтому ее лечение является приоритетной задачей», — уточнил Ядекола.

