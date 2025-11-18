Врач дала советы по употреблению витаминов
Она отметила, что магний играет ключевую роль в усвоении витамина D, особенно в осенне-зимний период, когда его уровень у большинства людей снижается.
Она напомнила, что витамин D необходим для иммунитета, психического состояния, здоровья костей и нормальной работы кишечника. Магний же поддерживает работу нервной системы и мышц, участвует в выработке энергии, регулирует уровень глюкозы и вместе с кальцием укрепляет кости и зубы.
По ее словам, без достаточного количества магния организм не может полноценно преобразовывать витамин D в активную форму и транспортировать его в ткани, отмечает 360.ru. Врач также отметила, что витамин D лучше работает в сочетании с витамином K2 и жирной пищей.
Дмитренко указала, что, по данным ВОЗ, дефицит витамина D наблюдается почти у миллиарда человек, а нехватка магния — у 75% населения. Она подчеркнула, что недостаток одного элемента усиливает дефицит другого, а на усвоение влияют стресс, питание и образ жизни.
Специалист подчеркнула, что контролировать уровень этих веществ важно для общего самочувствия, особенно в регионах с малым количеством солнечных дней.
