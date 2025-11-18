Роспотребнадзор: в России возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Как говорится в сообщении агентства, тенденция к увеличению заболеваемости гриппом и ОРВИ по стране в целом сохраняется.
"Роспотребнадзор информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями и отмечает увеличение числа случаев гриппа", – сказано в публикации.
Ведомство сообщило, что за 46-ю неделю 2025 года было зарегистрировано порядка 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. Отмечается, что рост числа заболевших сохраняется и в случае с ОРВИ.
В этой связи в Роспотребнадзоре отметили актуальность и эффективность своевременной вакцинации от гриппа.
