Роспотребнадзор: в России возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Жители Российской Федерации стали чаще заболевать острыми респираторными инфекциями.

Как говорится в сообщении агентства, тенденция к увеличению заболеваемости гриппом и ОРВИ по стране в целом сохраняется.

"Роспотребнадзор информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями и отмечает увеличение числа случаев гриппа", – сказано в публикации.

Ведомство сообщило, что за 46-ю неделю 2025 года было зарегистрировано порядка 2,9 тыс. случаев заболевания гриппом. Отмечается, что рост числа заболевших сохраняется и в случае с ОРВИ.

В этой связи в Роспотребнадзоре отметили актуальность и эффективность своевременной вакцинации от гриппа.

