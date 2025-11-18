The Lancet: десятилетний риск развития деменции можно оценить по четырем пунктам

Ученые из клиники Мэйо разработали прогностический тест из четырех составляющих, способный прогнозировать риск развития болезни Альцгеймера в течение 10 лет.Сегодня диагноз чаще всего устанавливается уже после появления когнитивных нарушений, когда нейродегенеративные процессы в мозге уже значительно спрогрессировали. Новый инструмент объединяет наиболее значимые факторы, ассоциированные с повышенной вероятностью заболевания, — возраст, пол, носительство варианта APOE4 и уровень амилоидного белка в головном мозге.Модель была создана на основе данных почти шести тысяч участников, за которыми велись длительные наблюдения. Такой подход позволил исследователям получить интегральный показатель риска, способный отражать вероятность развития деменции задолго до клинических проявлений.Авторы отмечают, что новый тест по специфике аналогичен оценкам уровня холестерина, которые применяются для прогнозирования сердечных событий: отдельные параметры недостаточно информативны, однако их сочетание формирует надежный предиктор.Исследователи напомнили, что болезнь Альцгеймера у женщин развивается чаще, чем у мужчин. Ученые также отметили, что в число факторов риска заболевания входят недостаток физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, социальная изоляция и низкое качество сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки