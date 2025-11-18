Нелеченые сосудистые звездочки на носу чреваты развитием ринофимы, при которой происходит неблагополучное изменение формы и внешнего вида носа.О том, что сосудистые звездочки могут поспособствовать увеличению носа, рассказала в интервью дерматолог Ирина Барабанова. «Ленте.ру» специалист сообщила, что сосудистые звездочки становятся заметными из-за стойкого расширения капилляров. Происходит данное нарушение по ряду причин: состояние капилляров может измениться под влиянием солнца, в силу наследственности или же розацеа – одного из типов хронического дерматоза.«Одной из главных опасностей болезни является то, что без лечения она может привести к ринофиме – патологическому изменению кожи носа, из-за чего он заметно увеличивается в размерах и начинает выглядеть грубо и неэстетично».Дерматолог добавила, что под воздействием разных факторов сосудистые звездочки и капилляры на коже из минимально выраженных становятся более патологичными. Это повышает риск нарушения микроциркуляции кожи и подверженности отекам, эрозиям, покраснению, высыпаниям. В частности, состояние сосудов может ухудшаться из-за перепадов температуры, употребления алкоголя, пристрастия к острой пище, горячим напиткам и блюдам, частого посещения бани или парилки, работы во вредных или экстремальных условиях, диабета, лишнего веса.

