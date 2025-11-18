Российские ученые создали ранозаживляющие покрытия из коллагена трески

Морские биологические ресурсы в последние годы привлекают особое внимание науки: открываемые в них активные соединения обладают большим потенциалом для разработки не только пищевых продуктов, но и новых интересных медикаментов. Ученые Нижегородского госуниверситета им Н. И. Лобачевского ННГУ разработали не имеющую аналогов в отечественной практике технологию получения ранозаживляющих покрытий на основе коллагена трески. Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом международном журнале Polymers.Как утверждают разработчики, новые материалы позволят не только восстанавливать ткани, но и "доращивать" поврежденные органы. При этом их стоимость может быть ниже применяемого сегодня аналога - бычьего коллагена, ведь отходы рыбного производства - дешевый возобновляемый ресурс."Коллаген - самый распространенный белок и прекрасная основа для регенеративных материалов. Однако для получения нужного эффекта его природную структуру необходимо преобразовать до прочной трехмерной матрицы. Нам удалось этого добиться", - рассказала "РГ" руководитель авторского коллектива, заведующая лабораторией нефтехимии НИИ химии ННГУ Людмила Семенычева.Сейчас разработка переходит на стадию пилотного проекта, в рамках которого планируется проведение полного цикла доклинических исследований для последующего внедрения в медицинскую практику.Рыбный коллаген максимально схож с человеческим, что обеспечивает его высокую биосовместимость"Более 10 лет по заказу одной из компаний мы разрабатывали методику выделения различных форм коллагена из отходов рыбной промышленности, - продолжает Людмила Семенычева. - В это же время в Приволжском исследовательском медицинском университете группа исследователей под руководством руководителя отделения гравитационной хирургии и гемодиализа профессора Григория Левина занималась созданием раневых покрытий на основе фибрина плазмы крови. В их состав они вводили незначительные количества коллагена. При введении "нашего" трескового коллагена результаты были лучше. После этого и пришла идея создать раневые покрытия, взяв за основу тресковый коллаген, модифицируя его с помощью методов радикальной химии. А радикальная химия в полимерах - это инструмент, которым мы владеем много лет, получили его в наследство от своих учителей".Получением коллагена из промысловых рыб нижегородские ученые занимаются давно, попробовали использовать красную рыбу, сельдь, но именно треска обошла их по выходу полезного сырья, качественным показателям и практической целесообразности. Пока говорить о ценовой доступности будущих препаратов рано. Многое зависит и от спроса. Рыночная перспектива связана с импортозамещением в центрах реабилитации пациентов с поражением кожных покровов, ожоговых отделениях.Свойства исследуемых новых покрытий проявились в достоверном ускорении заживления экспериментальных термических ожогов кожи, пояснила Семенычева. В дальнейшем планируется создание совместного производства раневых покрытий с компанией - производителем трескового коллагена. Сейчас готовятся испытания коммерческого коллагена в новых раневых покрытиях.Насколько широким может быть использование "тресковой повязки" в практической медицине? Рыбный коллаген максимально схож с человеческим по строению и составу, что обеспечивает его высокую биосовместимость. При регенерации любых тканей уже широко используют "тканевые эквиваленты" - материалы, имитирующие свойства биологической ткани. Это так называемые скаффолды, заселенные живыми клетками. Они обеспечивают механическую поддержку и создают среду для роста клеток и формирования новой ткани. В процессе формирования новой ткани скаффолд должен подвергаться биорезорбции (постепенно разрушаться и выводиться из организма). Сейчас разработчики заняты исследованием новых материалов как скаффолдов. Кстати, новый препарат способен залечить раны и ожоги не только человеку, но и четвероногим друзьям. Его успешное применение в ветеринарии уже доказали.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки