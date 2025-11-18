5 продуктов, которые защищают вас от рака - онколог Воробьев

Рак возникает, когда клетки мутируют, превращаясь из клеток, способствующих здоровому функционированию организма, в клетки, атакующие его. Хотя большое внимание уделяется реактивным методам лечения рака, также были проведены исследования того, как можно предотвратить это заболевание. Было обнаружено пять продуктов, которые могут предотвратить возникновение этого состояния.Рак может поразить любую клетку любого человека в любой момент его жизни. Болезнь, вторая по величине причина смерти в мире, является одним из злейших врагов науки. Четыре наиболее распространенных вида рака — это рак молочной железы, кишечника, легких и простаты. Несмотря на то, что лечение этих заболеваний развивается быстрыми темпами, важно также обратить внимание на то, как люди снижают риск развития той или иной формы заболевания."Исследование обнаружило пять продуктов, которые могут снизить риск развития рака благодаря наличию одной конкретной химической группы - флавоноидами. Флавоноиды представляют собой тип полифонического вторичного метаболита, обнаруженного в растениях. Другими словами, они представляют собой группу соединений, содержащихся в обычных фруктах и овощах", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.Флавоноиды, как и другие встречающиеся в природе соединения, могут иметь ряд преимуществ в зависимости от того, какие флавоноиды содержатся в какой пище и в какой комбинации. Некоторые из них могут иметь противовоспалительные свойства или снижать риск развития рака.Какие продукты они рекомендовали?Врач рекомендовал пять продуктов с особенно высоким содержанием флавоноидов и дозы, в которых их следует употреблять:• Чашка зеленого чая• Одно яблоко• Один апельсин• 100 г черники• 100 г брокколи

