Врач назвала минимальную длительность полезной для здоровья прогулки

Кардиолог и терапевт сети клиник «Семейная» Ольга Бузуверова назвала ходьбу одним из самых доступных и вместе с тем эффективных способов поддержать здоровье сердца.Врач отметила, что ходьба не требует специальной подготовки, оборудования или покупки абонемента, но в то же время подходит людям любого возраста и уровня физической формы. Бузуверова добавила, что регулярные прогулки улучшают выносливость, помогают поддерживать здоровый вес, снижают уровень «плохого» холестерина и сахара в крови, а также избавляют от стресса и давления. В совокупности это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.«Минимальная продолжительность прогулки в среднем темпе должна составлять 30 минут в день, в интенсивном темпе — 25 минут. 150 минут в неделю — это международный стандарт, минимальный порог для заметной профилактики заболеваний сердца», — рассказала кардиолог. При этом, по ее словам, гулять предпочтительно каждый день или минимум пять дней в неделю.Со временем Бузуверова посоветовала добавить в ежедневные прогулки подъемы в горку и по лестнице. Кроме того, чтобы получить больше пользы для здоровья, во время ходьбы можно подключать движение рук и чередовать быстрый темп с умеренным.

