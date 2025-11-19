Мнение врача: осенью следует есть жирные продукты

Жирные продукты, включая сало, следует включат в рацион и есть осенью, с наступлением холодов, – считает эндокринолог Алексей Калинчев.Сало вместе с другими продуктами, являющимися источником животного жира, полезно есть осенью в умеренном количестве.«Такие продукты дают большую сытость и способствуют термогенезу», - заявил Калинчев «Общественной службе новостей».Также медик дал совет употреблять жирные кисло-молочные продукты.При отсутствии лишнего веса, продолжил Калинчев, блюда, употребляемые в обед и на ужин, должны содержать сложные углеводы вкупе с животным белком и неболшо дозой сливочного либо растительного масла. Если лишние килограммы присутствуют, то после пяти часов вечера углеводы и жир употреблять не следует – лучше ограничиться белком вместе с овощами.Помимо этого, осенью организм должен получать витамины, подчеркнул врач.«Особенно рекомендую обратить внимание на достаточное потребление витамина D. Среднесуточная дозировка – это 5–10 тысяч МЕ»,- напомнил он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки