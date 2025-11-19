Россиянам раскрыли неочевидный способ улучшить сон
По словам Вялова, идеальный интервал между ужином и сном составляет два-три часа. Таким образом, если человек засыпает, например, в 21 час, то ужинать ему необходимо в 18-19 часов, пояснил врач.
Дело в том, что именно такой интервал позволяет пище частично перевариться, объяснил доктор. В результате снижается риск возникновения ночью изжоги, рефлюкса и других проблем с желудочно-кишечным трактом, и, следовательно, улучшается сон, заключил Вялов.
Иллюстрация к статье:
