Квашеная капуста полезнее экзотических фруктов

Вторая половина ноября - самое время квасить капусту. Она сегодня на пике популярности у тех, кто следит за своим здоровьем. Ведь это один из самых доступных ферментированных продуктов, доставляющих в наш организм целый комплекс биологически активных веществ. Но чтобы квашеная капуста приносила только пользу, важно ее правильно приготовить.По данным историков, первыми квасить капусту начали китайцы четыре тысячи лет назад - правда, не белокочанную, а свою, пекинскую. На Руси капуста появилась в IX веке, тогда ее и начали квасить в деревянных кадках, заготавливая на зиму недорогой, вкусный и очень полезный продукт, из которого потом готовили немало разных блюд.Чем же так полезна квашеная или, как ее еще называют, кислая капуста? Специалисты утверждают, что этот продукт микробного брожения - кладезь биологически активных веществ и настоящее природное лекарство для организма, особенно для желудочно-кишечного тракта.- Многие покупают в аптеке комплексы пре- и пробиотиков и даже не подозревают, что они содержатся в обычной квашеной капусте, - рассказала корреспонденту "РГ" микробиолог, директор инжинирингового центра "Промбиотех" Алтайского госуниверситета Алена Иркитова. - Пробиотики - это живые микроорганизмы, полезные бактерии, а пребиотики - пищевой субстрат для этих бактерий. В капусте также есть продукты метаболизма микроорганизмов - метабиотики. По сути, это мощнейший комплексный препарат природного происхождения, который каждый может приготовить в домашних условиях.По словам диетологов, всего сто граммов квашеной капусты содержат суточную норму пробиотиков. В ней также много витамина С, который участвует в синтезе коллагена, способствует укреплению иммунитета.Сегодня квашеную капусту можно купить в любом продуктовом магазине. Но лучше все-таки заквасить самому, чтобы соблюсти все тонкости приготовления ферментированного продукта. Для начала надо выбрать чистые, свежие и упругие кочаны. Подгнившие листья необходимо убрать, чтобы не занести патогенную микрофлору и, конечно, все делать чистыми руками и в чистой посуде. Раньше капусту квасили в деревянных кадках, а современные хозяйки предпочитают стеклянные банки - они удобнее, и капуста в них лучше хранится. А вот металлическую тару не стоит использовать, она может окислиться.- Все нужные для процесса квашения бактерии обитают на листьях капусты, и, если сделать все правильно, то процесс брожения запустится естественным образом, - подчеркивает микробиолог. - Сахар для этого не нужен, это пища для посторонней микрофлоры. Используем для квашения только соль. Она выполняет сразу несколько функций - вытягивает из листьев сок, создает благоприятную среду для молочнокислых бактерий и подавляет развитие нежелательных микроорганизмов. Идеальная пропорция соли - пятнадцать-двадцать граммов на килограмм капусты. При добавлении моркови, яблок, клюквы количество соли не меняем.Используем крупную каменную соль без добавок или морскую, но только не йодированную! Йод замедляет процесс молочнокислого брожения, с ним капуста станет мягкой и может приобрести посторонний привкус.Самая подходящая температура для квашения - плюс 22 градуса. По словам Алены Иркитовой, процесс брожения лучше всего запускается именно при комнатной температуре. Через пять-семь дней, когда бактерии сделают свое дело - рассол станет прозрачным и прекратится пенообразование - банки надо переставить в холод, чтобы избежать перекисания. В холодильнике или погребе при плюс пяти-восьми градусах заквашенная капуста будет дозревать. Но в принципе она уже готова к употреблению. Через неделю после закваски ее смело можно пробовать. Главное, чтобы не было никаких неприятных посторонних запахов, которые могут указывать на то, что началось микробное гниение, а не брожение.Но если все сделать правильно, то сочная, хрустящая кислая капуста будет в вашем рационе вплоть до весны. Приготовить ее можно даже в декабре."Главное, чтобы свежие кочаны сохранили свои свойства, ведь при длительном зимнем хранении меняется их бактериальный состав", - говорят специалисты.КстатиК ферментированным продуктам относится не только квашенная капуста, но и другие яства, приготовленные в процессе естественного брожения. Это моченые яблоки и ягоды, квас, чайный гриб (комбуча), кисломолочные продукты (от кефира до сметаны), бобовые натто и темпе, уксус и соевый соус, корейская капуста кимчи и ряд других.

