Ложась спать в одно и то же время, можно снизить артериальное давление

В статье, подготовленной группой ученых из Орегонского института наук о здоровье труда, говорится, что регулярный отход ко сну может оказывать благотворное влияние на артериальное давление у людей с гипертонией.Это одно из самых простых оздоровительных мероприятий, которые только можно себе представить: ложиться спать в одно и то же (или почти в одно и то же) время каждую ночь. Однако, по словам OccHealthSci Саураба Тосара, такой подход может значительно снизить артериальное давление у людей с гипертонией — заболеванием, которое встречается почти у половины взрослых американцев.В исследовании, опубликованном в журнале SLEEP Advances, Тосар и Леандро Кампос де Брито обнаружили, что у людей с гипертонией, которые в течение двух недель придерживались постоянного времени сна, наблюдалось значительное снижение артериального давления, особенно в ночное время. Вмешательство оказалось эффективным даже для участников, уже принимавших лекарства от гипертонии.Для проведения исследования исследователи отобрали 11 взрослых среднего возраста с гипертонией. После наблюдения за нормальным режимом сна участников в течение недели, исследовательская группа попросила их выбрать время отхода ко сну и придерживаться его в течение двух недель, избегая дневного сна. Участникам не было сказано спать больше или меньше — просто более регулярно.Результаты оказались поразительными. Продолжительность отхода ко сну участников, изначально варьировавшаяся от ночи к ночи в среднем на 30 минут, сократилась до всего лишь семи минут. Эта стабильность положительно сказалась на сердечно-сосудистой системе: суточное артериальное давление снизилось на 4 мм рт. ст. (систолическое) и на 3 мм рт. ст. (диастолическое) — сопоставимо с эффектом от регулярных физических упражнений или снижения потребления соли. Ночное артериальное давление снизилось ещё сильнее: на 5 мм рт. ст. (систолическое) и на 4 мм рт. ст. (диастолическое).Эти цифры могут показаться скромными, но снижение ночного артериального давления на 5 мм рт. ст. может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%. У половины участников артериальное давление снизилось ниже уровня, указывающего на положительные физиологические изменения.Крупные популяционные исследования связывают нерегулярный режим сна с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Одно исследование показало, что увеличение времени начала дневного сна на полчаса повышает риск гипертонии более чем на 30%.Бриту и Тосар подозревают, что нерегулярный отход ко сну нарушает циркадную систему организма, которая регулирует как циклы сна и бодрствования, так и работу сердечно-сосудистой системы.Артериальное давление обычно снижается во время ночного сна, и люди, у которых оно не снижается должным образом, подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование предполагает, что регулярный отход ко сну может усилить циркадные ритмы и восстановить более здоровый режим артериального давления.Это было небольшое исследование, призванное подтвердить концепцию, без контрольной группы; хотя Тосар и Брито использовали круглосуточное амбулаторное мониторирование артериального давления — золотой стандарт, поскольку он фиксирует ночные паттерны, которые не учитываются клиническими измерениями. Результаты нуждаются в подтверждении в более крупных рандомизированных контролируемых исследованиях.Тем не менее, результаты обнадёживают. Регуляризация сна — это недорогое и малорискованное вмешательство, которое может дополнить существующие методы лечения гипертонии. В отличие от лекарств с побочными эффектами или сложных изменений образа жизни, отход ко сну в одно и то же время требует минимальных усилий.Исследование подтверждает растущее понимание того, что регулярность сна так же важна, как и его продолжительность. Американская кардиологическая ассоциация недавно включила продолжительность сна в свои рекомендации по здоровью сердечно-сосудистой системы, но регулярности сна уделялось меньше внимания. Данное исследование предполагает, что это необходимо.Хотя предстоит провести еще больше исследований, первоначальные данные обнадеживают.

