Врач назвал причину роста случаев рака простаты

К 2040 году число случаев рака простаты вырастет почти в два раза, заявил врач-уролог Сергей Артеменко.Артеменко рассказал, что в 2020 году в мире было зафиксировано 1,4 миллиона случаев рака предстательной железы. Но, согласно прогнозам, к 2040 этот показатель достигнет 2,6 миллиона случаев. По мнению уролога, есть две причины такого стремительного роста. Первая — это развитие медицинской диагностики, благодаря которой болезнь чаще диагностируется на ранних сроках и назначается лечение.Вторая причина менее утешительна, считает врач. Он отметил, что в последние годы меняется образ жизни, экология и питание, многие испытывают больше стресса и меньше занимаются физической активностью.Специалист подчеркнул, что эти данные не должны становиться причиной паники. Для профилактики рака простаты он рекомендовал регулярно проходить осмотр у уролога. По его словам, наблюдение поможет снизить риск или выявить болезнь на ранней стадии, когда она хорошо поддается лечению.

