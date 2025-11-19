Иммунолог рассказала, как защититься от отравления в праздничный ужин

Пищевые заболевания могут омрачить ваши праздники. Именно поэтому важно соблюдать определённые правила при приготовлении пищи к торжественному ужину.Большинство пищевых заболеваний возникают из-за сырой или недоваренной пищи, а также из-за продуктов, которые хранятся при температуре от -15,56 до +60 градусов по Цельсию, когда бактерии быстро размножаются. Приготовление больших порций блюд без надлежащего разогрева или хранения, перекрёстное загрязнение пищи во время приготовления тоже могут вызвать заболевание.Индейка может содержат сальмонеллу, кампилобактер и клостридию перфрингенс. Сырой жир с этой птицы также может переносить бактерии на руки, столовые приборы и столешницы.Представляют опасность и остатки еды, если они хранятся слишком долго, неправильно разогреваются или медленно остывают.Чтобы избежать пищевых инфекций, регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд, безопасно размораживайте индейку (то есть кладите её для этого в холодильник), начиняйте птицу непосредственно перед приготовлением, готовьте еду до нужной температуры, избегайте перекрёстного заражения, храните продукты при безопасной температуре, будьте осторожны с сервировкой блюд по принципу «шведского стола», обращайте внимание на сроки годности.

