Врачи рассказали о способе оценить здоровье по внешнему виду стула

Внешний вид стула является одним из важнейших признаков здоровья кишечника, считают гастроэнтерологи Уилл Бульсевич и Экта Гупта. О способе оценить состояние человека по его фекалиям они рассказали журналу GQ.Врачи заявили, что в идеале стул должен быть похож на колбаску, иметь гладкую поверхность, быть мягким и оформленным, чтобы акт дефекации не требовал напряжения. Бульсевич отметил, что если долго сохраняется жидкий или твердый стул, то это требует внимания врача. Кровь в стуле и резкие боли в животе — это повод для срочного визита в больницу, подчеркнул он.Гупта добавила, что для оценки здоровья кишечника надо обращать внимание также на регулярность испражнений и свое самочувствие. По ее словам, тревожным признаком является ощущение неполного опорожнения после посещения туалета. Также она рекомендовала обратиться к специалисту, если между дефекациями ощущаются боль и вздутие живота, метеоризм и дискомфорт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки