Психолог назвал способ выявить у ребенка склонность к побегу из дома

Психолог Сергей Ланг рассказал, как выявить у ребенка склонность к побегу из дома.Специалист подчеркнул, что дети, часто пропадающие и сбегающие из дома, могут таким образом пытаться избежать участия в семейных конфликтах.Психолог пояснил, что дети нередко исчезают из-за нехватки внимания в семье. Он отметил, что одна из первых «игр» у малышей — прятки: ребенок скрывается не ради того, чтобы спрятаться, а чтобы его нашли, чтобы родители вспомнили о нем. По словам эксперта, в кризисные моменты такая же потребность может возникнуть снова — ребенок хочет, чтобы на него обратили внимание.Специалист также добавил, что родители порой сосредотачиваются лишь на школьных оценках и контрольных, игнорируя другие важные стороны жизни своего ребенка.Так психолог прокомментировал ситуацию с девятилетней Ариной, пропавшей ранее в Красноярске. Девочка ушла из дома утром 14 ноября и не вернулась, а многочасовые поиски не дали результата. Лишь вечером школьницу удалось найти: она зашла погреться в местный цветочный магазин, где продавец связалась с волонтерами и вызвала полицию. Это уже не первый случай исчезновения Арины. Более того, по информации одной из местных жительниц, дети из данной семьи периодически пропадают, сообщает Life.ru.12 ноября в Липецке нашли девочку-подростка, которая пропала 1 ноября 2025 года. Она ранее уже уходила из дома. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют, почему подросток уходил из дома неоднократно и при каких обстоятельствах.В октябре глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН заявила, что большинство родителей выступают за запрет соцсетей для детей ради их безопасности, а также обсуждают идею отдельной детской платформы с максимально строгой модерацией.До этого руководитель Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей» Вячеслав Телин рассказал RT, что принято считать, что уходят из дома дети из неблагополучных семей, но в случае игры «Исчезни на сутки» все наоборот — там участвуют подростки из нормальных семей в поисках адреналина и разгрузки психики. «Игра» считается пройденной, если сутки продержался и сам вернулся», отметил эксперт. Инструкции для таких развлечений распространяют в соцсетях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки